Sind. Barletta dopo la C: «Auguro al Bari di retrocedere»

Il Barletta Calcio festeggia il ritorno tra i professionisti dopo 11 anni grazie alla vittoria del Girone H di Serie D. Un traguardo importante per la città, accompagnato però da una polemica inattesa.

A far discutere sono state le parole del sindaco Cosimo Damiano Cannito, che durante i festeggiamenti si è lasciato andare a dichiarazioni sorprendenti nei confronti del SSC Bari: «L’anno prossimo avremo squadre come Catania, Foggia, Salernitana e spero anche il Bari, me lo auguro. Da barlettano mi auguro anche loro scendano dal paradiso quale sono stati proiettati da altri».





Un’uscita che ha immediatamente acceso il dibattito, soprattutto considerando lo storico gemellaggio tra le tifoserie delle due squadre pugliesi. Parole che rischiano di incrinare i rapporti tra le due realtà e che potrebbero presto essere seguite da un chiarimento ufficiale.