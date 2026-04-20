Serie C – Caos nel derby Monopoli-Foggia: invasione di campo e arresti, poi si gioca e vince il Monopoli

Momenti di altissima tensione al termine del derby pugliese tra Monopoli e Foggia, segnato da una grave invasione di campo da parte di alcuni tifosi ospiti. Subito dopo il triplice fischio, un gruppo di sostenitori del Foggia, con il volto coperto da passamontagna, ha fatto irruzione sul terreno di gioco con l’intento di raggiungere i propri calciatori, contestati duramente per una stagione negativa.

La situazione è degenerata in pochi istanti: i giocatori del Foggia si sono rifugiati immediatamente negli spogliatoi per evitare il contatto, mentre sul campo sono intervenute le forze dell’ordine. Alcuni agenti, già presenti in borghese trattandosi di una gara considerata a rischio, sono riusciti a bloccare gli invasori.





Due persone sono state fermate: una è stata ammanettata sotto la tribuna centrale davanti agli spettatori, mentre un’altra è stata bloccata nei pressi di una delle porte. Dopo circa dieci minuti di tensione, la situazione è tornata sotto controllo.

La gara è quindi ripresa regolarmente e si è conclusa con la vittoria del Monopoli, deciso dalla rete di Fall al 9’ della ripresa.

Per il Foggia, oltre alla sconfitta, resta una classifica preoccupante: i rossoneri sono attualmente al 18° posto con 27 punti, appena sopra Trapani (ultimo) e Siracusa, e dovranno giocarsi la permanenza in Serie C attraverso i playout.