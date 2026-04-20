Athletic Palermo, Zaic decisivo e commovente: gol e dedica a Manninger

Un gol pesante, ma soprattutto carico di significato. Gabriel Zaic si prende la scena e trascina l’Athletic Palermo alla vittoria contro la Vibonese, firmando la rete decisiva nel 3-2 finale. Come racconta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il centrocampista austriaco classe 2006 non ha segnato soltanto un gol da tre punti, ma ha voluto rendere omaggio a un connazionale scomparso da pochi giorni: Alex Manninger.

Un gol che vale doppio





La rete di Zaic arriva in un momento delicato, sia per la squadra che per il giocatore. Il giovane talento austriaco firma il suo secondo gol stagionale e permette ai nerorosa di interrompere una serie negativa, tornando al successo in trasferta.

Come sottolinea Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, si tratta di un gol «decisivo, importante per la rinascita dell’Athletic Palermo», capace di restituire fiducia a tutto l’ambiente.

Il legame con Manninger

Dietro quel gol c’è però una storia che va oltre il campo. Zaic ha voluto ricordare Alex Manninger, ex portiere tra le altre di Juventus e Siena, scomparso recentemente in un incidente stradale.

Un legame non casuale: proprio Manninger aveva avuto un ruolo nella scelta del giovane austriaco di trasferirsi in Sicilia. Come racconta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Zaic, prima di approdare all’Athletic Palermo, aveva chiesto un parere all’ex portiere, ricevendo un incoraggiamento decisivo.

Il retroscena di mercato

L’arrivo di Zaic in Sicilia nasce da un’intuizione di Giorgio Perinetti, bravo a cogliere anche i suggerimenti provenienti dall’ambiente tecnico legato a Pep Clotet, che lo aveva già allenato alla Triestina.

E proprio Manninger, secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, aveva dato il suo “via libera” al trasferimento, indicando Perinetti come una figura ideale per la crescita dei giovani.

Futuro già acceso

Oltre all’emozione del momento, su Zaic iniziano ad accendersi anche i riflettori del mercato. Il talento classe 2006, con qualità e personalità, rappresenta uno dei prospetti più interessanti dell’Athletic Palermo.

Intanto, però, resta l’immagine di un gol speciale: decisivo per la squadra, ma soprattutto dedicato a chi ha contribuito, anche indirettamente, al suo percorso.