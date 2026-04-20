Athletic Palermo, Zaic decisivo e commovente: gol e dedica a Manninger

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 101844

Un gol pesante, ma soprattutto carico di significato. Gabriel Zaic si prende la scena e trascina l’Athletic Palermo alla vittoria contro la Vibonese, firmando la rete decisiva nel 3-2 finale. Come racconta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il centrocampista austriaco classe 2006 non ha segnato soltanto un gol da tre punti, ma ha voluto rendere omaggio a un connazionale scomparso da pochi giorni: Alex Manninger.

Un gol che vale doppio


La rete di Zaic arriva in un momento delicato, sia per la squadra che per il giocatore. Il giovane talento austriaco firma il suo secondo gol stagionale e permette ai nerorosa di interrompere una serie negativa, tornando al successo in trasferta.

Come sottolinea Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, si tratta di un gol «decisivo, importante per la rinascita dell’Athletic Palermo», capace di restituire fiducia a tutto l’ambiente.

Il legame con Manninger

Dietro quel gol c’è però una storia che va oltre il campo. Zaic ha voluto ricordare Alex Manninger, ex portiere tra le altre di Juventus e Siena, scomparso recentemente in un incidente stradale.

Un legame non casuale: proprio Manninger aveva avuto un ruolo nella scelta del giovane austriaco di trasferirsi in Sicilia. Come racconta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Zaic, prima di approdare all’Athletic Palermo, aveva chiesto un parere all’ex portiere, ricevendo un incoraggiamento decisivo.

Il retroscena di mercato

L’arrivo di Zaic in Sicilia nasce da un’intuizione di Giorgio Perinetti, bravo a cogliere anche i suggerimenti provenienti dall’ambiente tecnico legato a Pep Clotet, che lo aveva già allenato alla Triestina.

E proprio Manninger, secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, aveva dato il suo “via libera” al trasferimento, indicando Perinetti come una figura ideale per la crescita dei giovani.

Futuro già acceso

Oltre all’emozione del momento, su Zaic iniziano ad accendersi anche i riflettori del mercato. Il talento classe 2006, con qualità e personalità, rappresenta uno dei prospetti più interessanti dell’Athletic Palermo.

Intanto, però, resta l’immagine di un gol speciale: decisivo per la squadra, ma soprattutto dedicato a chi ha contribuito, anche indirettamente, al suo percorso.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-19 174248

Athletic Palermo, rimonta da impazzire: 3-2 alla Vibonese in dieci uomini

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 171726

Serie D, girone I: Athletic Palermo torna alla vittoria. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
f264ebdd-174d-43e8-aec1-582de0a2b87d

Athletic Palermo ricevuto da Schifani: omaggio istituzionale e applausi per la stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-12 161407

Serie D girone I, bagarre totale: Savoia aggancia la Nissa. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 171757

Athletic Palermo, ko pesante al Velodromo: il Castrumfavara passa 3-0

Angelo Giambona Aprile 12, 2026
WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.25.47 (1)

Athletic Palermo-Castrumfavara, sugli spalti anche Rispoli: presente l’ex capitano rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
e2d882cf-174e-4c5a-bf43-0a5ae8828ff9

Athletic Club Palermo, c’è il Castrumfavara. Il DS Clemente: «Daremo il massimo fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-02 172450

Serie D Girone I, Nissa in fuga: Savoia resiste, crollano Athletic e Igea. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 2, 2026
Screenshot 2026-04-02 170433

Athletic Palermo, beffa nel finale: la Gelbison vince 2-1 in superiorità numerica

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 2, 2026
ferraro athletic

Athletic Palermo, trasferta in Campania: Ferraro lancia il baby Greco

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
2fcecb79-312d-4f85-b4d6-cfcb39a14d22

Serie D Girone I, Athletic Palermo ko: Nissa nuova capolista, si riapre tutto. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
a7e5e295-86f4-45ab-9aeb-068578c57f9c

Reggina colpo a Palermo: Ferraro decide, Athletic ko e vetta riaperta

Angelo Giambona Marzo 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-20 105453

Agguato prima di Cesena-Catanzaro: 34 Daspo agli ultras calabresi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 101844

Athletic Palermo, Zaic decisivo e commovente: gol e dedica a Manninger

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 091611

Serie C – Caos nel derby Monopoli-Foggia: invasione di campo e arresti, poi si gioca e vince il Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 090022

Il Resto del Carlino: “Reggiana, beffa pesante: ora il Palermo per riaccendere la speranza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (108)

Palermo-Cesena, shock Klinsmann: frattura cervicale e stagione finita. L’agente accusa: «Intervento di Ranocchia sconsiderato»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026