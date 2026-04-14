Athletic Palermo ricevuto da Schifani: omaggio istituzionale e applausi per la stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
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Riconoscimento istituzionale per l’Athletic Club Palermo, ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. All’incontro hanno preso parte il presidente del club nerorosa Antonio Cottone e il direttore sportivo Giorgio Perinetti, protagonisti di un momento simbolico che certifica la crescita della società anche fuori dal campo.

Nel corso della visita, i dirigenti hanno consegnato al governatore il gagliardetto ufficiale e la maglia utilizzata dall’Athletic Palermo alla Viareggio Cup, prestigiosa competizione giovanile internazionale alla quale una squadra siciliana mancava da ben dieci anni. Un ritorno significativo, che testimonia l’impegno del club nello sviluppo del settore giovanile.


La maglia, dai colori giallorossi, presenta elementi fortemente identitari per la città di Palermo, come il Castello Utveggio e l’immagine di Santa Rosalia, simboli che uniscono tradizione, cultura e appartenenza territoriale.

Il presidente Schifani ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalla società, soffermandosi anche sul rendimento sportivo della prima squadra, attualmente quarta nel campionato di Serie D. Un percorso positivo che mantiene vive le ambizioni in vista del finale di stagione.

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