Palermo, il palo di Pohjanpalo diventa virale: Inzaghi risponde e fa il pieno di like

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
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PALERMO – Non si è ancora spenta l’eco di Frosinone-Palermo e, a distanza di giorni, la partita continua a far discutere anche sui social. A diventare virale è stato un video pubblicato dalla pagina chefaticalavitadabomber, che ha ironizzato sul palo colpito da Pohjanpalo e sulla reazione in panchina di Filippo Inzaghi.

Nel filmato si vede il tecnico rosanero lasciarsi andare a una reazione istintiva dopo il legno centrato dall’attaccante finlandese, episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Il contenuto ha fatto rapidamente il giro del web, raccogliendo migliaia di interazioni.


A rendere il tutto ancora più virale è stata la risposta dello stesso Inzaghi nei commenti: «Siete matti», accompagnata da emoticon sorridenti. Una replica ironica che ha scatenato ulteriori reazioni tra tifosi e appassionati.

La gara, terminata 1-1, resta comunque aperta a diverse letture. Il Frosinone era passato in vantaggio nel finale, ma il Palermo ha reagito trovando il pari con Ranocchia. In precedenza, proprio Pohjanpalo era andato vicino al gol con un clamoroso palo dopo un’incertezza della difesa ciociara.

Il match continua dunque a vivere anche fuori dal campo, tra ironia e passione social, confermando quanto il Palermo resti al centro dell’attenzione nel finale di stagione.

 

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