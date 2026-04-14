Mondiali 2026, la Rai svela squadra e palinsesto: c’è anche l’ex Palermo Dionisi

La Rai definisce assetto e strategie per i Mondiali 2026, puntando su un mix di volti storici e novità assolute. Come riportato da Calcio e Finanza, saranno 35 le partite trasmesse in chiaro su Rai 1 tra l’11 giugno e il 19 luglio, con una programmazione pensata per massimizzare l’audience: l’80% delle gare andrà infatti in prime time, comprese le sfide decisive come quarti di finale, semifinali e finale.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la squadra delle telecronache sarà composta da Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi. Tra loro spicca il nome di Tiziana Alla, destinata a entrare nella storia come prima donna a commentare partite dei Mondiali come prima voce.





Accanto ai telecronisti, la Rai ha costruito anche un gruppo di commentatori tecnici di primo piano. Come sottolineato ancora da Calcio e Finanza, i commenti saranno affidati a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino, garantendo competenza e varietà di lettura tattica.

La vera novità riguarda però gli opinionisti. Sempre secondo Calcio e Finanza, il volto simbolo sarà Paulo Roberto Falcao, ex leggenda della Roma e del Brasile, che sarà presenza fissa nei pre e post partita. In studio con lui anche Marco Tardelli, protagonista insieme al brasiliano della storica Italia-Brasile 3-2 del Mondiale 1982, oltre a Ciccio Graziani e Fulvio Collovati.

Il parterre sarà arricchito da altri nomi noti del calcio italiano: Alessio Dionisi – ex tecnico di Palermo, Sassuolo ed Empoli – Sabino Nela, Bruno Giordano e Domenico Marocchino. Per la finale del 19 luglio è prevista una copertura speciale con studio direttamente allo stadio, guidato da Marco Mazzocchi con Andrea Stramaccioni nel ruolo di talent.

Parallelamente, la Rai ha definito anche il palinsesto degli approfondimenti. Come evidenziato da Calcio e Finanza, su Rai 1 saranno previste finestre dedicate all’interno di “UnoMattina News”, mentre i pre e post partita delle gare saranno condotti da Paola Ferrari. In seconda serata spazio a “Notti Mondiali” con Simona Rolandi e Alessandro Antinelli.

Su Rai 2, invece, il racconto inizierà già prima del torneo con “Dribbling”, in onda dal 1° al 12 giugno, per poi trasformarsi in “Dribbling Mondiali” durante la competizione. Sempre sulla seconda rete andrà in onda “Italia chiama America”, condotto da Francesca Spaziani Testa, a conferma di una copertura ampia e articolata.

Un progetto ambizioso, dunque, che conferma la volontà della Rai di presidiare con forza uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, puntando su qualità, innovazione e una narrazione sempre più inclusiva.