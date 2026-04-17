Retegui, grave infortunio in Arabia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
retegui italia

Brutte notizie per Mateo Retegui e per la Nazionale italiana. L’attaccante dell’Al-Qadsiah ha subito un grave infortunio durante la sfida contro l’Al-Shabab, valida per la 29ª giornata della Saudi Pro League, ed è stato costretto ad abbandonare il campo in barella.

L’episodio ha subito fatto temere il peggio, con le prime sensazioni confermate nelle ore successive: per Retegui si prospetta uno stop lungo, che di fatto chiude in anticipo la sua stagione.


Un duro colpo per il centravanti azzurro, protagonista proprio nella gara in cui si è fatto male. Retegui aveva infatti segnato un gol e servito un assist, contribuendo al pareggio per 2-2 che mantiene l’Al-Qadsiah in corsa per un posto nella prossima Champions asiatica.

Le condizioni dell’attaccante saranno valutate più nel dettaglio nei prossimi giorni, ma la gravità dell’infortunio rende improbabile un rientro a breve termine. Lo staff medico del club è già al lavoro per definire il percorso di recupero, che si preannuncia lungo e delicato.

Uno stop pesante anche in ottica Nazionale, considerando il ruolo sempre più centrale di Retegui nel progetto azzurro. I tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione clinica, ma il ritorno in campo è previsto solo nella prossima stagione.

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