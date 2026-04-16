Mondiale 2026, Infantino non ha dubbi: «L’Iran parteciperà sicuramente»

A margine di una conferenza a Washington organizzata dalla CNBC, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha rilasciato alcune dichiarazione sulla situazione dell’Iran in vista dei Mondiali 2026, non avendo dubbi sulla loro partecipazione nonostante il conflitto in atto.

«L’Iran verrà al Mondiale, sicuramente – ha dichiarato Infantino -. Se la situazione al momento del campionato sarà più pacifica ci aiuterebbe molto»





Il presidente FIFA ha poi confessato: «Li ho visti durante un training camp ad Antalya (Turchia) qualche settimana fa, e sono una buona squadra»

E sulla volontà dell’Iran, non ha dubbi: «Loro vogliono giocare il Mondiale e devono venire, si sono qualificati ed è un desiderio dei calciatori partecipare.

Infine, Infantino lancia un appello: «Lo sport e la politica, anche se viviamo sullo stesso pianeta, devono rimanere separati. Se non c’è nessun altro che crede nel costruire ponti e unire le persone, noi stiamo facendo questo lavoro»