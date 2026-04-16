Adani, il futuro in Rai è in bilico? Le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Daniele Adani (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Daniele Adani (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Scintille nel mondo del calcio televisivo. Come riportato da Affaritaliani.it, Gigi Cagni non usa mezzi termini nel descrivere il proprio rapporto con Lele Adani, attuale seconda voce delle telecronache Rai al fianco di Alberto Rimedio.

Intervistato da Affaritaliani.it, l’ex tecnico ha chiarito subito la sua posizione: «Proprio niente, e io non ho fatto niente a lui. Mai litigato. È stato un mio calciatore nell’Empoli ma giocava poco, per me non era un titolare».


Parole che diventano ancora più dure quando il discorso si sposta sulle telecronache. Sempre secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, Cagni ha dichiarato: «Solo perché è inascoltabile, un guru di quelli che pensano di aver inventato il calcio, ormai prigioniero del proprio personaggio. Esagera sempre. In realtà è molto debole: mi ha attaccato anche se non alleno da sette anni, e sui social lo hanno massacrato tutti. Secondo me la Rai non gli rinnoverà il contratto, per me ha chiuso».

Dichiarazioni nette, che alimentano il dibattito attorno alla figura di Adani e al suo stile comunicativo. Tuttavia, come evidenzia ancora Affaritaliani.it, il futuro dell’ex difensore in Rai non è ancora stato definito. Il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida, attualmente in carica ad interim, non ha ancora preso una decisione definitiva.

Secondo quanto ricostruito da Affaritaliani.it, proprio in queste ore l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi porterà in Cda la nomina ufficiale di Lollobrigida. Una volta formalizzato l’incarico, il direttore avrà pieno potere decisionale anche sul destino di Adani.

Nel frattempo, sempre secondo Affaritaliani.it, le critiche alle telecronache dell’opinionista non arriverebbero solo da Cagni, ma sarebbero diffuse anche all’interno della stessa Rai. Addirittura, in caso di conferma della precedente direzione, Adani non sarebbe stato mantenuto nel ruolo di seconda voce della Nazionale.

Il quadro resta quindi aperto: il futuro di Lele Adani in Rai, almeno nel ruolo attuale, è tutt’altro che certo e dipenderà dalle prossime decisioni dei vertici di Rai Sport.

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