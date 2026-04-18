Monza perfetto al Ferraris? Bianco: «Personalità e coraggio. Vittoria fondamentale»

Un Monza praticamente perfetto espugna il Ferraris e manda un messaggio forte alla concorrenza nella corsa alla promozione. La squadra di Bianco domina la Sampdoria con un netto 3-0, frutto di una prestazione solida, organizzata e spietata sotto porta.

I brianzoli colpiscono con Cutrone, Caso e Petagna, ma il punteggio avrebbe potuto essere ancora più ampio senza i due legni colpiti da uno scatenato Colpani. Una prova di forza totale, con una fase difensiva impeccabile e una gestione della gara autoritaria, che non ha lasciato spazio alle iniziative blucerchiate.





Nel post partita, Paolo Bianco ha spiegato così la chiave del successo ai microfoni di MonzaNews: «Tre parole per questa partita? Personalità, coraggio e un pizzico di follia. Che non guasta mai».

Il tecnico ha poi sottolineato la qualità della prestazione: «Questa squadra ha fatto tante partite di altissimo livello. Oggi è l’ennesima vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo. Era importante portare a casa i tre punti, ci consente di preparare la prossima sfida al meglio».

Un successo pesante anche per il contesto: «Su questo campo Frosinone e Venezia hanno pareggiato, questa era la miglior Sampdoria della stagione. Abbiamo legittimato la gara e non era facile fare bottino pieno qui».

Bianco guarda già avanti, con lucidità: «Era la prima di quattro finali e non è facile giocare per primi. È stata la partita più bella e importante del momento della stagione».

Spazio anche alle scelte tecniche e alla gestione della rosa: «Colpani non giocava da parecchio per 90 minuti, ho tolto Lucchesi per non rischiare dopo l’ammonizione. Delli Carri stava male, anche Birindelli era ko».

Infine, un elogio ai singoli: «Sono contento di Andrea Petagna, ha fatto tutto da solo. E Cutrone ha dato tutto, anche se a volte corre troppo».

Il Monza si conferma così una vera corazzata, capace di unire qualità, intensità e pragmatismo nel momento decisivo della stagione.