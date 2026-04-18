Alla Juve Stabia -2 di penalità nel 2026/27

Una corsa contro il tempo, sostenuta da città, tifosi e sponsor, che ha evitato il peggio ma non del tutto le conseguenze. Come riportato da Tuttosport, la Juve Stabia è riuscita a rispettare solo parzialmente la scadenza del 16 aprile, saldando stipendi e contributi Inps relativi ai mesi di gennaio e febbraio.

Secondo quanto evidenzia Tuttosport, resta però scoperto il pagamento dell’Irpef, elemento che comporterà con ogni probabilità una penalizzazione di due punti nella prossima stagione, come previsto dai regolamenti federali.





La situazione economica, resa pubblica dagli amministratori giudiziari, ha scatenato una vera e propria mobilitazione generale: dalla città al sindaco, passando per i tifosi e gli sponsor, tutti si sono attivati per evitare un tracollo immediato del club di Castellammare.

Nel frattempo, il campo resta protagonista. Come sottolinea Tuttosport, questa sera alle 19.30 la squadra di Ignazio Abate ospita il Catanzaro allo stadio Menti, in una sfida chiave per la corsa playoff.

La classifica vede i calabresi al quinto posto, impegnati a difendere il vantaggio sul Modena, mentre la Juve Stabia è settima, con quattro punti di margine sul Cesena ottavo e sei sulla Carrarese nona.

Una stagione dunque sospesa tra risultati sportivi importanti e una situazione societaria ancora tutta da stabilizzare.