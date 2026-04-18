Tuttosport: “In trentamila per il Palermo! Inzaghi carica”

Il “Renzo Barbera” pronto a trascinare il Palermo nel momento decisivo della stagione. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, saranno circa 30 mila gli spettatori presenti per la sfida contro il Cesena, una gara che per i rosanero ha il sapore di una vera finale. Luigi Butera, sulle colonne di Tuttosport, sottolinea come la squadra di Inzaghi non abbia alternative: vincere per continuare a inseguire la promozione diretta.

Quattro partite al termine e quattro punti da recuperare sul secondo posto: numeri che impongono un solo risultato. In questo percorso, evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo potrà contare ancora una volta sul proprio pubblico, vero valore aggiunto di una stagione in cui al Barbera sono arrivate 12 vittorie in 17 gare, un rendimento che richiama quello della storica promozione del 2003/04.





L’affetto dei tifosi non è mai mancato, come dimostrato anche dal rientro notturno da Frosinone, quando centinaia di sostenitori hanno atteso la squadra fino alle 4 del mattino. Un gesto che ha colpito profondamente Filippo Inzaghi, come riportato da Luigi Butera su Tuttosport: «Non dobbiamo dimenticare quell’accoglienza, mi auguro che i miei ragazzi l’abbiano chiaro in testa. La tifoseria è già da Serie A, quello che è successo qualche giorno fa lo porterò per sempre nel cuore. Come loro anche noi crediamo nella promozione diretta, dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo tracciato. Se non ci facciamo del male da soli, arriveremo all’obiettivo».

Il punto di ripartenza è il pareggio di Frosinone, che, come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, ha rafforzato le convinzioni della squadra nonostante il risultato: «Il Frosinone alla fine ha esultato per il pareggio, quindi questo significa che facciamo paura a tutti. Siamo andati a comandare la partita, cercando di vincerla e con un po’ di fortuna potevamo riuscirci. Al loro gol mi sono mancate le gambe in panchina perché pensavo fosse ingiusto dopo aver dominato e aver sfiorato il gol 4-5 volte».

Adesso però conta solo il presente: «Ora dobbiamo vincere con il Cesena, una squadra che è ancora in zona playoff e che ha i giocatori per impensierirci».

Sul piano delle scelte, pochi dubbi per Inzaghi. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, dovrebbe essere confermata la formazione vista a Frosinone, con Gomis tra i pali al posto di Joronen, ancora non al meglio.

Il messaggio finale del tecnico è chiaro: «Quello che conta è dare il massimo in queste ultime 4 partite. Se faremo più di 70 punti, avremo poco su cui recriminare. Ventidue gare fa è iniziato qualcosa di diverso e bello, sono molto fiducioso ma allo stesso anche responsabilizzato».

Il Palermo si gioca tutto: spinto da un Barbera da Serie A, il sogno resta vivo.