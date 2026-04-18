Gazzetta dello Sport: “Palermo-Cesena, le probabili formazioni”

Tutto pronto al “Renzo Barbera” per Palermo-Cesena, sfida in programma oggi alle ore 17:15 e valida per la 35ª giornata di Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi e Cole si affidano a moduli consolidati per una gara fondamentale sia in chiave promozione che playoff.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Palermo si schiererà con il 3-4-2-1: confermato Gomis tra i pali, con la linea difensiva composta da Pierozzi, Bani e Ceccaroni. A centrocampo spazio sulle corsie a Modesto e Augello, con Segre e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti agiranno Le Douaron e Palumbo alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo.





Palermo (3-4-2-1):

Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Panchina: Joronen, Di Bartolo, Magnani, Veroli, Bereszynski, Blin, Gyasi, Gomes, Vasic, Giovane, Corona

Squalificati: Peda

Diffidati: Gyasi, Bani, Magnani, Bereszynski

Indisponibili: Johnsen

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, nessun rischio per Joronen, ancora non al meglio, mentre Gomis viene confermato titolare.

Sul fronte Cesena, la Gazzetta dello Sport propone un 4-2-3-1 con Klinsmann tra i pali. Difesa composta da Corazza, Piacentini, Zaro e Ciofi; in mediana agiranno Castagnetti e Francesconi, con il trio offensivo formato da Shpendi, Berti e Ciervo alle spalle di Cerri.

Cesena (4-2-3-1):

Klinsmann; Corazza, Piacentini, Zaro, Ciofi; Castagnetti, Francesconi; Shpendi, Berti, Ciervo; Cerri.

Allenatore: Cole

Panchina: Siano, Mangraviti, Amoran, Guidi, Magni, Frabotta, Bisoli, Arrigoni, Castrovilli, Papa Wade, Vrioni, Olivieri

Squalificati: nessuno

Diffidati: Berti, Piacentini, Mangraviti, Castrovilli

Indisponibili: Bastoni

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà una sfida chiave: il Palermo cerca punti per la rincorsa alla Serie A, mentre il Cesena difende la zona playoff.