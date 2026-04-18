Gazzetta dello Sport: “Il Palermo ci crede ancora. Al Barbera saranno 30mila”

Il “Renzo Barbera” si prepara a vestirsi ancora una volta da Serie A. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Palermo risponde presente nel momento decisivo della stagione, con oltre 30 mila spettatori attesi per la sfida contro il Cesena. Fabrizio Vitale, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, sottolinea come l’entusiasmo della piazza non sia stato intaccato dalla distanza dalla promozione diretta.

Nonostante la classifica imponga un’impresa, la squadra di Inzaghi continua a crederci, anche grazie agli incroci favorevoli: le dirette concorrenti sono tutte impegnate in trasferta, mentre il Palermo potrà contare sulla spinta del proprio pubblico. Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, già nella giornata di ieri è stata superata quota 29 mila presenze tra abbonati e biglietti venduti, con la possibilità concreta di superare i 30 mila.





Tra i tifosi presenti anche un ospite speciale: Javier Pastore, che, come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, ha lanciato un appello sui social del club per riempire ulteriormente lo stadio.

Il pareggio di Frosinone ha rafforzato le certezze del gruppo rosanero. «Crediamo ancora nella promozione diretta? Beh certo. Dobbiamo proseguire il nostro percorso e continuare a fare quello che stiamo facendo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e lo sono i nostri tifosi, penso alla gente che sarà allo stadio o all’altra notte quando siamo stati accolti alle 4 di notte. Il Frosinone a fine partita ha esultato per un pareggio. Facciamo paura a tutti. Se supereremo i 70 punti avremo davvero poco da recriminare», ha dichiarato Inzaghi, come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport.

Sul piano delle scelte, pochi dubbi per il tecnico rosanero. Ancora out Joronen, in fase di recupero dopo il problema alla coscia accusato contro l’Avellino, e indisponibile anche Johnsen, che rientrerà la prossima settimana. In porta spazio dunque a Gomis.

Per il resto, come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe confermare l’undici visto nell’ultima uscita: Modesto sulla fascia destra, Pierozzi in difesa e il tandem offensivo composto da Le Douaron e Palumbo a supporto di Pohjanpalo.

Il Palermo è chiamato a un’altra prova di forza: il sogno promozione passa da qui, spinto da un Barbera pronto a fare la differenza.