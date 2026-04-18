Il Resto del Carlino: “Cesena, Cole sfida il Palermo: «A Palermo per vincere, non per subire»”

Una trasferta durissima ma da affrontare senza paura. Come racconta Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, Ashley Cole carica il suo Cesena alla vigilia della sfida contro il Palermo, lanciando un messaggio chiaro: niente timori, serve coraggio. Daniele Zandoli, sulle pagine de Il Resto del Carlino, descrive un tecnico determinato a cambiare atteggiamento dopo le ultime prestazioni.

«A Palermo per vincere, non per subire», è il grido di battaglia di Cole, riportato da Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, alla vigilia di una delle trasferte più complicate della stagione. Il tecnico inglese pretende una reazione dopo errori e cali di concentrazione, fatta eccezione per alcuni segnali positivi come il secondo tempo contro il Catanzaro.





Secondo Daniele Zandoli de Il Resto del Carlino, i numeri rendono la sfida proibitiva: il Palermo segna con continuità (55 reti) e vanta una difesa tra le migliori del campionato (28 gol subiti), mentre il Cesena paga una differenza importante sia in attacco che in fase difensiva.

Nonostante ciò, Cole prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Dopo Mantova si gioca un calcio migliore e non tutti se ne sono accorti. Controlliamo meglio le partite e recuperiamo più palloni di prima. Sono segnali importanti di cui tenere conto. Resta la concretezza sotto porta: se non si segna i giocatori si innervosiscono, si impauriscono, compiono errori che non sono nelle loro corde. Basta con la paura di sbagliare, giochiamo con coraggio».

Come sottolinea Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, la posta in palio è alta anche per il Cesena, chiamato a difendere l’ottavo posto playoff, insidiato dalla Carrarese distante solo due punti.

Sul piano della formazione, Cole dovrà rinunciare a Bastoni, fermato dall’influenza e non partito per Palermo. Torna invece a disposizione Castrovilli, mentre resta aperto il ballottaggio a centrocampo: «Francesconi è un ragazzo con grandi qualità dinamiche, ma in questo periodo abbiamo bisogno di molta esperienza e qualità», ha spiegato il tecnico. Possibile quindi spazio a Castagnetti al fianco di Bisoli.

Come evidenzia ancora Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, Palermo rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni del Cesena, chiamato a reagire e dimostrare di poter restare in corsa per i playoff.