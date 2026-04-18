Corriere di Romagna: “Palermo-Cesena, 30 mila al Barbera: 461 tifosi ospiti nel segno dell’amicizia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (53)

Sarà un “Renzo Barbera” delle grandi occasioni quello che ospiterà Palermo-Cesena. Come riporta il Corriere di Romagna, sono attesi quasi 30.000 spettatori sugli spalti per una sfida cruciale della stagione. Un dato che conferma il grande entusiasmo attorno ai rosanero e l’importanza del match.

Secondo quanto evidenzia il Corriere di Romagna, saranno 461 i tifosi del Cesena presenti nel settore ospiti, lo stesso numero registrato un anno fa. Un dato significativo anche per il clima che si respirerà sugli spalti, considerando lo storico rapporto di amicizia che lega le due tifoserie.


Come sottolinea ancora il Corriere di Romagna, la presenza dei sostenitori bianconeri contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, in una giornata di calcio che si preannuncia intensa sia in campo che sugli spalti.

Infine, il Corriere di Romagna riporta anche un aggiornamento in vista dei prossimi impegni: nella determinazione dell’Osservatorio pubblicata due giorni fa non è stata inserita la gara tra Cesena e Sampdoria, in programma sabato 25 aprile al “Manuzzi” alle ore 19:30, motivo per cui non sono previste limitazioni per l’accesso dei tifosi.

Un contesto che conferma come Palermo-Cesena non sarà solo una sfida sportiva, ma anche un momento di grande partecipazione e condivisione tra due tifoserie legate da anni.

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