Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, sfida da non sbagliare: al Pasqualino arriva il Crotone”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
primavera palermo

Una gara da vincere a tutti i costi per dare continuità e risalire la classifica. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, oggi pomeriggio alle ore 13, al “Pasqualino” di Carini, la Primavera del Palermo affronterà il Crotone ultimo in classifica con 12 punti.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’obiettivo dei rosanero è chiaro: centrare il terzo risultato utile consecutivo e sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalle zone più basse della graduatoria.


Il Palermo arriva alla sfida con 23 punti e occupa attualmente la tredicesima posizione, una situazione che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, impone massima concentrazione contro un avversario sulla carta abbordabile ma in cerca di riscatto.

Sarà dunque una partita importante per il percorso dei giovani rosanero, chiamati a confermare i segnali positivi delle ultime uscite.

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