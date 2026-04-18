Palermo, 80 bambini dello Zen al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
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Un’iniziativa che unisce sport, scuola e territorio. Come racconta il Giornale di Sicilia, in occasione della sfida tra Palermo e Cesena, 80 bambini della scuola elementare “Leonardo Sciascia” dello Zen avranno l’opportunità di assistere alla partita al “Renzo Barbera”.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, si tratta di un progetto reso possibile grazie all’impegno dei docenti, che hanno deciso di accompagnare i loro alunni anche fuori dall’orario scolastico, e alla disponibilità del Palermo, che ha voluto offrire questa esperienza ai più piccoli.


«La nostra scuola – afferma la dirigente scolastica Stefania Cocuzza – è un punto di riferimento per la comunità. Siamo orgogliosi di poter offrire questa esperienza unica», parole riportate dal Giornale di Sicilia che sottolineano il valore educativo dell’iniziativa.

Un momento importante anche per la crescita dei bambini, come evidenziato dalla docente Valentina Abbate: «Per gli alunni si tratta di un grande momento per sviluppare valori e crescere».

Come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, il calcio diventa così uno strumento di inclusione e partecipazione, capace di regalare emozioni e creare legami profondi tra la squadra e il territorio.

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