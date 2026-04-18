Giornale di Sicilia: “Palermo-Cesena, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Cesena - Palermo

Cesena - Palermo serie B 2025 - 2026

Tutto pronto per Palermo-Cesena, gara valida per la 35ª giornata di Serie B in programma al “Renzo Barbera” alle ore 17:15. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi e Cole sono pronti a giocarsi una sfida fondamentale per i rispettivi obiettivi stagionali.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1, con Gomis confermato tra i pali al posto di Joronen, non ancora al meglio. Difesa a tre composta da Bani, Ceccaroni e Pierozzi, mentre sulle corsie esterne agiranno Rui Modesto e Augello. In mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia, con Palumbo e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo.


Palermo (3-4-2-1):
Gomis; Bani, Ceccaroni, Pierozzi; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi

Panchina: Joronen, Di Bartolo, Magnani, Veroli, Bereszynski, Gomes, Gyasi, Giovane, Blin, Vasic, Corona
Squalificati: Peda

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, nessuna sorpresa nel reparto offensivo, con Pohjanpalo riferimento centrale e il duo Palumbo-Le Douaron alle sue spalle.

Sul fronte Cesena, il Giornale di Sicilia indica un 4-2-3-1 disegnato da Ashley Cole, con Klinsmann tra i pali. Linea difensiva formata da Piacentini, Zaro, Ciofi e Corazza, mentre in mediana agiranno Berti e Bisoli. Sulla trequarti spazio a Bastoni, Ciervo e Shpendi, a supporto dell’unica punta Cerri.

Cesena (4-2-3-1):
Klinsmann; Piacentini, Zaro, Ciofi, Corazza; Berti, Bisoli; Bastoni, Ciervo, Shpendi; Cerri.
Allenatore: Cole

Panchina: Siano, Mangraviti, Amoran, Magni, Frabotta, Arrigoni, Castagnetti, Francesconi, Wade, Guidi, Vrioni, Olivieri
Squalificati: nessuno

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, sarà una sfida chiave per il Palermo, chiamato a vincere per restare agganciato alla corsa promozione, mentre il Cesena difende la zona playoff.

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