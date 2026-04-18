Giornale di Sicilia: “La carica dei trentamila per spingere il Palermo”

Il Palermo si gioca una fetta importante di stagione. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida contro il Cesena rappresenta un passaggio cruciale nella rincorsa alla promozione diretta, a quattro giornate dalla fine. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come l’obiettivo sia chiaro: ridurre il gap dal Frosinone, distante quattro punti, e sperare in un passo falso delle dirette concorrenti.

Il successo del Monza sulla Sampdoria ha complicato ulteriormente la situazione, portando i brianzoli a +7. Tuttavia, come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in questa fase non c’è spazio per calcoli: il Palermo deve pensare solo a vincere e capitalizzare ogni occasione.





Il “Renzo Barbera” sarà ancora una volta protagonista, con oltre 30 mila tifosi pronti a sostenere la squadra. Un fattore determinante, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, soprattutto dopo il pareggio di Frosinone, che ha lasciato sì rimpianti ma anche consapevolezza e solidità.

Attenzione però al Cesena, avversario tutt’altro che semplice. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i romagnoli, attualmente ottavi, sono in piena corsa playoff e, nonostante una sola vittoria nelle ultime undici gare, restano una squadra pericolosa. Occhi puntati su Shpendi, già in doppia cifra, e su elementi di esperienza come Zaro, Castagnetti, Bisoli e Castrovilli, quest’ultimo in dubbio ma potenzialmente decisivo.

Dal punto di vista tattico, Inzaghi dovrebbe confermare l’assetto visto nelle ultime uscite. Ancora Gomis tra i pali, con Joronen non al meglio e quindi non rischiato. In difesa spazio a Bani e Ceccaroni, con Pierozzi favorito su Magnani e Bereszynski per completare il reparto. Sulle fasce agiranno Rui Modesto e Augello, mentre in mezzo al campo la coppia sarà composta da Ranocchia e Segre.

In avanti, come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nessuna sorpresa: Pohjanpalo riferimento offensivo, supportato da Palumbo e Le Douaron. Un tridente chiamato a essere decisivo sotto porta, trasformando in gol le occasioni create.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è atteso da una prova di maturità: vincere per restare in corsa e continuare a credere nella promozione diretta.