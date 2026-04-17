Serie A: l’Inter cala il tris al Cagliari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
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Vittoria per 3-0 dell’Inter sul Cagliari, con i nerazzurri che risolvono la partita nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato.

Dopo alcune occasioni da entrambe le parti, l’Inter sblocca il risultato al 52’ con Marcus Thuram, servito da Federico Dimarco. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio firmato da Nicolò Barella, bravo a sfruttare una situazione in area.


Il Cagliari prova a reagire ma senza creare occasioni particolarmente pericolose, mentre l’Inter gestisce il possesso e controlla il ritmo della gara. Nel recupero, al 92’, Piotr Zieliński chiude definitivamente i conti con un tiro dalla distanza. Successo complessivamente meritato per l’Inter, che ha saputo concretizzare le occasioni nella seconda parte di gara.

  1. Inter – 78
  2. Napoli – 66
  3. Milan – 63
  4. Juventus – 60
  5. Como – 58
  6. Roma – 57
  7. Atalanta – 53
  8. Bologna – 48
  9. Sassuolo – 45
  10. Lazio – 44
  11. Udinese – 43
  12. Torino – 39
  13. Genoa – 36
  14. Parma – 36
  15. Fiorentina – 35
  16. Cagliari – 34
  17. Cremonese – 27
  18. Lecce – 27
  19. Verona – 18
  20. Pisa – 18

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