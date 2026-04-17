Serie B, il Monza espugna Marassi. Sampdoria sconfitta 0-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
monz

Netta affermazione del Monza che espugna Marassi con un convincente 3-0 ai danni della Sampdoria, portandosi così a quota 72 insieme al Venezia e +7 dal Palermo.

La gara viene indirizzata già nel primo tempo. Gli ospiti passano in vantaggio al 5’ con Patrick Cutrone, a segno su assist di Filippo Delli Carri. Poco dopo arriva il raddoppio di Giuseppe Caso, servito ancora da Cutrone al termine di un contropiede.


La Sampdoria prova a reagire e crea alcune occasioni, ma trova sulla sua strada un attento Demba Thiam. Nella ripresa i padroni di casa aumentano il possesso e colpiscono anche un palo, senza però riaprire la partita. All’85’ Andrea Petagna chiude il match con il gol del definitivo 3-0.

La classifica aggiornata

  • Venezia – 72
  • Monza – 72
  • Frosinone – 69
  • Palermo – 65
  • Catanzaro – 55
  • Modena – 52
  • Juve Stabia – 48
  • Cesena – 44
  • Carrarese – 42
  • Südtirol – 40
  • Mantova – 40
  • Sampdoria – 40
  • Avellino – 40
  • Padova – 37
  • Empoli – 36
  • Entella – 35
  • Bari – 34
  • Reggiana – 33
  • Pescara – 32
  • Spezia – 30

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