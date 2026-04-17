Serie B, il Monza espugna Marassi. Sampdoria sconfitta 0-3. La classifica aggiornata
Netta affermazione del Monza che espugna Marassi con un convincente 3-0 ai danni della Sampdoria, portandosi così a quota 72 insieme al Venezia e +7 dal Palermo.
La gara viene indirizzata già nel primo tempo. Gli ospiti passano in vantaggio al 5’ con Patrick Cutrone, a segno su assist di Filippo Delli Carri. Poco dopo arriva il raddoppio di Giuseppe Caso, servito ancora da Cutrone al termine di un contropiede.
La Sampdoria prova a reagire e crea alcune occasioni, ma trova sulla sua strada un attento Demba Thiam. Nella ripresa i padroni di casa aumentano il possesso e colpiscono anche un palo, senza però riaprire la partita. All’85’ Andrea Petagna chiude il match con il gol del definitivo 3-0.
La classifica aggiornata
- Venezia – 72
- Monza – 72
- Frosinone – 69
- Palermo – 65
- Catanzaro – 55
- Modena – 52
- Juve Stabia – 48
- Cesena – 44
- Carrarese – 42
- Südtirol – 40
- Mantova – 40
- Sampdoria – 40
- Avellino – 40
- Padova – 37
- Empoli – 36
- Entella – 35
- Bari – 34
- Reggiana – 33
- Pescara – 32
- Spezia – 30