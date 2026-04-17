Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Inter e Cagliari

Il primo tempo tra Inter e Cagliari si chiude su ritmi vivaci ma senza reti, con i nerazzurri più propositivi e i sardi comunque pericolosi nelle ripartenze.

Dopo un avvio intraprendente del Cagliari, vicino al gol con Sebastiano Esposito e Gianluca Gaetano, l’Inter prende progressivamente il controllo del possesso, costruendo con ordine e pazienza. I padroni di casa sfiorano il vantaggio soprattutto con Federico Dimarco, fermato sulla linea, e con Francesco Pio Esposito, pericoloso di testa ma impreciso.





Buona anche la prova di Marcus Thuram, spesso coinvolto nella manovra offensiva, mentre il portiere Elia Caprile si dimostra attento nelle uscite e nelle letture. La gara si accende anche sul piano fisico: diversi falli e due ammonizioni per il Cagliari, con Gennaro Borrelli protagonista in negativo. Nel finale l’Inter aumenta la pressione, ma senza trovare il guizzo decisivo. Si va così all’intervallo sullo 0-0, con la sensazione che la ripresa possa regalare maggiori emozioni.