Serie B: Monza avanti 0-2 all’intervallo sulla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
samp

Il primo tempo di Sampdoria-Monza si chiude sullo 0-2, con gli ospiti avanti grazie a un avvio più concreto.

Il Monza parte meglio e trova il vantaggio al 5’: su calcio d’angolo battuto da Andrea Colpani, sponda di testa di Filippo Delli Carri e conclusione al volo vincente di Patrick Cutrone. Pochi minuti dopo, il Monza sfiora il raddoppio ancora con Colpani, ma il portiere Martinelli interviene.


Il secondo gol arriva al 13’: contropiede rapido, assist di Cutrone e finalizzazione di Giuseppe Caso. Dopo un controllo VAR, la rete viene confermata.

La Sampdoria prova a reagire, soprattutto con Matteo Brunori, ma crea poche occasioni nitide e manca precisione negli ultimi metri. Da segnalare nel Monza l’uscita di Lucchesi, sostituito da Carboni dopo un’ammonizione.

Nel finale i padroni di casa si fanno vedere di più, senza però riuscire a ridurre lo svantaggio. Il Monza gestisce e va all’intervallo avanti di due reti.

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