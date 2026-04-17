Pisa verso la Serie B, Knaster: «Il calcio è imprevedibile. La parola chiave per il futuro è investimento»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
knaster

Stagione difficile quella del Pisa, ormai prossimo alla retrocessione in Serie B. Ai microfoni di “Skysport” è intervenuto il presidente dei toscani, Alexander Knaster, parlando del presente e del futuro del club.

«La parola chiave è investimento – ha spiegato Knaster -. Nel calcio, a volte, non è difficile perdere soldi e sprecarli. Quello che provo a fare qui è investire»


Knaster ha poi lanciato uno sguardo al futuro del club: «È difficile dire cosa ci riserverà il futuro. Sicuramente avremo grandi strutture e infrastrutture, una squadra eccellente e un gran management. I risultati non li posso pianificare»

E sul momento del calcio italiano: «Ci sono molti investitori perché guardano le opportunità e quelle sono grandi, ma il calcio in Italia è mal gestito. Al momento i risultati lo riflettono, c’è sempre però speranza di miglioramento in Italia»

Il presidente dei toscani ha inoltre rivelato cosa lo appassiona del calcio: «Ogni partita pensi di aver vissuto la più grande, poi arriva la successiva. Questo è il bello del calcio: è imprevedibile. Hai emozioni positive e negative tutto il tempo»

Infine, un messaggio per i tifosi: «Ai tifosi dico la stessa cosa che ho appena detto: vivetela e godetevi ogni partita. Forza Pisa! E speriamo di non deludervi».

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