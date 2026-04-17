Longo presenta Bari-Venezia: «Faremo una partita difensiva, loro e il Palermo di una categoria superiore»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
longo conferenza bari

BARI – Alla vigilia del match tra Bari e Venezia, valevole per la 35a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi, Moreno Longo, sottolineando le insidie della gara.

«Sicuramente domani servirà un Bari perfetto – ha spiegato Longo -. Affrontiamo una squadra con valori molto importanti. Noi dovremo fare una gara molto attenta sotto l’aspetto difensivo».


Longo si è poi focalizzato sul prossimo avversario: «La mole di gioco che il Venezia impone ti porta a stare sotto pressione. Noi dovremo essere bravi a sfruttare le opportunità che ci capiteranno. In questo momento non dobbiamo guardare le altre»

E sulla lotta salvezza: «È inutile sperare qualcosa di positivo sugli altri campi se noi non facciamo punti. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi»

Su cosa bisogna migliorare, il tecnico non ha dubbi: «Dobbiamo essere più attenti sui dettagli. A volte siamo blandi in situazioni dove non ci possiamo permettere di abbassare la soglia dell’attenzione. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Anche il gol di Monza nasce da una distrazione su una rimessa laterale. Dobbiamo capire quanto sia importante non uscire nemmeno per un secondo dalla partita, il pericolo è sempre dietro l’angolo»

Infine, sul tipo di gara che sarà: «Quando si affrontano squadre di livello, sei obbligato a fare una partita difensiva. Pensare di dominare squadre di un’altra categoria come Monza, Palermo o Venezia diventa difficile. Noi non possiamo permetterci di giocare in questo modo»

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