Venezia, Stroppa verso il Bari: «La convinzione di voler portare a casa il risultato farà la differenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
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VENEZIA – Alla vigilia del match tra Bari e Venezia, con calcio di inizio in programma per le ore 15, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari, Giovanni Stroppa.

«Nelle ultime partite in trasferta la prestazione è stata sempre positiva – ha dichiarato Stroppa – è mancato solo il gol, come a Genova contro la Sampdoria e sabato scorso contro la Virtus Entella. I risultati ottenuti nelle ultime trasferte non cambiano la mia fisionomia di gioco e la mentalità. Credo che quando non si riesca a vincere sia importante non perdere».


E sul prossimo avversario: «Il Bari è una squadra difficile da affrontare perché non dà riferimenti offensivi, davanti ha giocatori bravi nell’uno contro uno e in casa ha fatto un percorso diverso rispetto alle gare in trasferta. I pugliesi giocheranno col coltello tra i denti, noi dobbiamo andare a Bari pensando che domani sia l’ultima partita di campionato, non è una finale ma può diventare determinante se vinta».

Sul finale di stagione: «Al di là del risultato, proseguiamo poi tranquillamente quello che abbiamo fatto fino ad adesso. La fame e la ferocia nel voler portare a casa il risultato sarà quel qualcosa in più a livello mentale che dobbiamo mettere in campo domani».

Infine, Stroppa elogia la sua formazione: «Ho tanta fiducia nel gruppo, la squadra ha mentalità, si allena alla grande e sono sereno in questo senso. Domani sarà importante la testa da parte di tutti, la convinzione di voler portare a casa il risultato farà la differenza».

 

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