Salernitana, cessione in bilico: Iervolino frena

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iervolino

Sembrava ormai tutto definito per il passaggio di proprietà in casa Salernitana, invece adesso la trattativa sembra aver fatto passi indietro.

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, l’attuale presidente dei granata, Danilo Iervolino, pare avrebbe frenato l’affare a causa di garanzie ritenute insufficienti e nodi rimasti irrisolti.


Il rischio che la trattativa salti definitivamente adesso è alto. L’acquirente, Cristian Ruffini, aveva mosso passi concreti con un aumento di capitale su Antarees di 1,25 milioni, ma i tempi stimati per il via libera della FIGC sarebbero stati di 20 o 30 giorni, troppi nella prospettiva dell’attuale proprietà.

Al momento le posizioni tra le parti restano distanti. La deadline della trattativa è stata spostata a lunedi, ma la sensazione è che un nulla di fatto sia sempre più probabile.

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