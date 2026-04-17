Di Gennaro: «Il Palermo è una squadra di valore, al Barbera sarà difficile per il Cesena»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
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Intervistato ai microfoni di TuttoCesena.it, ha parlato del match di domani tra Palermo e Cesena il doppio ex Davide Di Gennaro, ripercorrendo anche la stagione 2013-14 che portò i rosanero alla promozione in Serie A.

«Parliamo di uno degli stadi più caldi e difficili della serie B – ha spiegato Di Gennaro -. Erano i favoriti per la promozione in serie A, ora stanno rincorrendo, ma il Palermo è una squadra di indubbio valore sostenuta da un grande pubblico».


L’ex centrocampista ha poi aggiunto: «Per il Cesena sarà una partita difficile, ma i bianconeri devono provare a ritrovare risultati importanti anche fuori casa e con squadre di alta classifica. Può essere una buona iniezione di fiducia per il finale di stagione».

Di Gennaro fai poi un tuffo nel passato, ripercorrendo la stagione 2013-14, che portò alla promozione in Serie A dei rosanero: «Quell’anno non partimmo bene con mister Gattuso che era all’inizio del suo percorso. Poi arrivò un allenatore esperto come Iachini che conosceva anche bene il presidente e ne venne fuori un’annata da record».

L’ex rosa ricorda alcuni nomi di quella strepitosa stagione: «Vincemmo il campionato con sei giornate di anticipo, ma avevamo una squadra clamorosa. C’erano Dybala, Hernandez, Lafferty, Belotti, Barreto a centrocampo. Un gruppo incredibile con il quale è difficile fare paragoni. Quest’anno hanno buone possibilità, vedremo il finale di stagione».

Infine, sul momento di forma dei bianconeri: «Il Cesena nel girone di ritorno sta avendo un cammino molto altalenante tanto da arrivare al cambio di allenatore. Credo che nel finale di stagione si debba trovare una quadratura tra società, mister e ambiente per provare a recuperare la compattezza e la qualità della prima parte di stagione»

 

 

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