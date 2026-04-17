Avellino, Ballardini verso il Mantova: «Siamo ambiziosi, vogliamo fare sempre meglio»

«Sono contento quando la mia squadra fa una buona partita e ottiene un risultato utile – ha spiegato Ballardini -. La settimana è stata buona, abbiamo recuperato Izzo dalla squalifica, sono out Milani e Sgarbi ma il resto è a disposizione».

Ballardini ha poi analizzato il loro prossimo avversario: «È vero che il Mantova si dispone più o meno come il Catanzaro, tengono meno il pallone, a loro interessa più verticalizzare prima. Sono molto aggressivi. E quindi dobbiamo essere molto bravi. Non esce così pulita con la palla come il Catanzaro, ma hanno giocatori rapidi, intensità, vanno forte nella riaggressione e nell’uno contro uno e nello stesso tempo sono molto bravi e rapidi a rientrare, quindi dobbiamo essere altrettanto intensi, veloci e aggressivi».





E sulla condizione della sua squadra e del reparto avanzato: «Abbiamo 9 attaccanti che stanno tutti bene tranne Sgarbi. Per il resto, con Iannarilli abbiamo 10 centravanti. Scherzi a parte, per un allenatore, vedere questa serietà, questa voglia di allenarsi bene, è sempre ottimale. Sono tutti seri, capiscono che prima di loro c’è la squadra, ne sono consapevoli e questo per un allenatore è importante».

Il tecnico è tornato a parlare anche del gol subito allo scadere nel match contro il Catanzaro: «Sono stati errori gravi di più di un giocatore, noi eravamo troppo schiacciati verso la nostra porta. Dovevamo avere il corpo più aperto, rispetto a chi ti attaccava, Quindi, certo che si possono allenare queste cose».

Infine, su cosa servirà nella gara di domani, Ballardini non ha dubbi: «Il Mantova ti viene a prendere uomo contro uomo e noi dobbiamo essere bravi a evitare questa aggressione ed essere rapidi a ribaltare il fronte di azione. Dobbiamo andare forte in avanti ad aggredire, ma queste sono cose che dobbiamo imparare a fare ogni partita. Siamo tutti ambiziosi. Il presidente ci tiene sempre a far meglio e ha ragione. Noi anche vogliamo sempre fare meglio. Ci proveremo, siamo concentrati sulla gara di domani, non guardiamo a dopo».