Palermo, Pastore: «Deve tornare in Serie A. Qui un’atmosfera unica, ora faccio l’agente»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
pastore

Un legame mai spezzato con Palermo e un augurio chiaro per il futuro del club. Javier Pastore è tornato a parlare dei rosanero durante un incontro con la stampa organizzato a Villa del Gattopardo da Betsson.Sport, match sponsor della sfida contro il Cesena, lasciandosi andare a riflessioni tra passato, presente e futuro.

«Auguro un gran finale di stagione alla squadra, con la promozione in Serie A. Sono venuto a vedere la partita con il Pescara, ma seguo quasi tutte le partite dalla Spagna: questo è il momento più difficile della stagione, con le ultime partite, ma spero possano arrivare risultati positivi per creare quest’atmosfera incredibile in città. Il Palermo deve tornare dove merita, cioè in Serie A».


L’ex fantasista argentino ha poi sottolineato il rapporto speciale con il “Barbera” e con la tifoseria rosanero: «Tra gli stadi italiani il Barbera è indubbiamente molto simile a quelli sudamericani: si respira calcio e si vive con un’intensità che cambia la giornata e la settimana. Se la tua squadra vince sei contento per tutto il tempo, se perde sei triste. È una situazione molto simile a quanto accade in Argentina, per questo non ho sofferto tanto l’adattamento: lì il tifo è molto passionale, lo stesso è successo qui a Palermo».

Spazio anche al presente e al nuovo percorso professionale intrapreso dopo il ritiro: «Ho già creato la mia agenzia da procuratore e ho iniziato a lavorare con qualche giocatore. Oggi non vedo un cammino da dirigente per me: anche se ho fatto due anni di corso con la Fifa per la gestione di un club ho trovato altre opportunità lungo il mio cammino, come questa da agente che mi permette di stare al fianco dei giocatori e raccontargli la realtà che vive un ex giocatore dopo la sua carriera, cosa che tante volte manca».

Infine, uno sguardo al futuro, senza escludere un possibile legame ancora più stretto con Palermo: «Tutto ciò mi fa alzare molto contento la mattina, con voglia di aiutarli: sono concentrato al 100% su questo. Spero magari di trovare qualche giovane promettente da trovare qui a Palermo, sarebbe molto bello: conosco bene la piazza e ho un rapporto molto bello con la nuova società, vedremo cosa succederà. Al momento io non sto cercando niente e nemmeno loro».

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