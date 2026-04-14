De Laurentiis: «Conte in azzurro? Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
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Aurelio De Laurentiis/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare del futuro di Antonio Conte, negli ultimi giorni accostato alla panchina della Nazionale.

Intervistato dal New York Times, il numero uno azzurro ha chiarito innanzitutto la situazione legata alla Federazione: «Conte prossimo CT dell’Italia? Al momento non abbiamo un presidente della FIGC, quindi nessuno può decidere di nominarlo Commissario Tecnico. Prima di tutto va risolto questo problema della Federazione».


De Laurentiis non ha escluso un possibile addio dell’allenatore, ma si è detto fiducioso sulla sua professionalità: «Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me, non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Questo Napoli fortissimo è pur sempre una sua creazione, quindi ucciderebbe il suo bambino abbandonandolo proprio all’ultimo minuto».

Fondamentale, secondo il presidente, sarà anche la tempistica della decisione: «Magari decide subito e dice di voler andare ad allenare l’Italia. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale».

Nel corso dell’intervista, De Laurentiis ha poi allargato il discorso al futuro del calcio, avanzando alcune proposte innovative: «Il calcio perderà le nuove generazioni. Le partite sono troppo lunghe». Tra le idee, quella di ridurre i tempi di gioco: «Ridurrò la durata di ogni tempo da 45 minuti a 25 minuti», oltre a modifiche sui cartellini: «Esci per cinque minuti per un cartellino giallo, mentre esci per 20 minuti per un rosso».

Infine, una riflessione anche sul fuorigioco e sul format dei campionati: «Ci sono troppi pochi gol, quindi non è spettacolare. Non si può annullare un gol per pochi millimetri… Il fuorigioco deve essere cambiato, e di molto». E sulla Serie A: «Dovrebbero ridurre il campionato da 20 a 16 squadre».

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