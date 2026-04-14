Modena, tegola Chichizola: lesione e stagione finita

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo modena 1-1 (163) Chichizola pohjanpalo

Brutte notizie in casa Modena, che perde uno dei suoi punti di riferimento in questo momento decisivo della stagione. Il portiere Leandro Chichizola sarà infatti costretto a fermarsi a lungo dopo l’infortunio rimediato contro il Südtirol.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine distale del bicipite brachiale sinistro, un problema serio che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per il resto della stagione. Una tegola pesante per i gialloblù, impegnati nella corsa al miglior piazzamento possibile in vista dei playoff.


Attraverso una nota ufficiale, il club ha confermato l’entità dell’infortunio e il percorso da seguire: «Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine distale del muscolo bicipite brachiale sinistro».

Di comune accordo con lo staff medico, è stata presa la decisione di procedere con l’intervento chirurgico per la riparazione del tendine. «Si è ritenuto necessario procedere con un intervento chirurgico», si legge nel comunicato, con l’operazione che sarà programmata nelle prossime ore.

Il Modena dovrà quindi affrontare il finale di stagione senza il suo estremo difensore titolare, sperando di riuscire comunque a restare competitivo nella corsa playoff.

Altre notizie

manfredi

Secolo XIX: “Sampdoria nel caos: scontro totale tra Tey e Manfredi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
lupo

Lupo: «Venezia, Monza e Palermo hanno gli organici più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 090611

Il Resto del Carlino: “Cesena, difesa da incubo: a Palermo serve una svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
castrovilli-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Il Resto del Carlino: “Cesena, ritmo alto verso Palermo: Cole ritrova Castrovilli”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (52)

Il Resto del Carlino: “Palermo-Cesena, via alla prevendita: attesa per le decisioni sui tifosi ospiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
3b2f90ea8f

Serie B, oggi si recupera Catanzaro-Modena. Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Gianluca-Rocchi-AIA-768x561

Corriere dello Sport: “Rocchi prepara la task force arbitrale per il rush finale di Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (20) leone dalle mura okoro torrasi confente

Serie B, la Juve Stabia rischia 2 punti di penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Credo nel miracolo, siamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
stirpe-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Frosinone, Stirpe: «Meravigliato della nostra stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Aquilani

Catanzaro, Aquilani carica i suoi: «Col Modena è una finale, i dettagli faranno la differenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
PALERMO MANTOVA PEDA

Serie B, stangata e squalifiche: stop per Schingtienne e Peda, multe a Pescara e Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (163) Chichizola pohjanpalo

Modena, tegola Chichizola: lesione e stagione finita

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
manfredi

Secolo XIX: “Sampdoria nel caos: scontro totale tra Tey e Manfredi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
lupo

Lupo: «Venezia, Monza e Palermo hanno gli organici più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo pescara 5-0 (36) ciaramitaro barone montesano

Escl. Ciaramitaro: «Mancata Serie A sarebbe un fallimento per il Palermo»

Rosario Di Stefano Aprile 14, 2026
palermo modena 1-1 (46)

Palermo-Cesena, meteo favorevole: sole e clima ideale al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026