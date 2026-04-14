Modena, tegola Chichizola: lesione e stagione finita

Brutte notizie in casa Modena, che perde uno dei suoi punti di riferimento in questo momento decisivo della stagione. Il portiere Leandro Chichizola sarà infatti costretto a fermarsi a lungo dopo l’infortunio rimediato contro il Südtirol.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine distale del bicipite brachiale sinistro, un problema serio che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per il resto della stagione. Una tegola pesante per i gialloblù, impegnati nella corsa al miglior piazzamento possibile in vista dei playoff.





Attraverso una nota ufficiale, il club ha confermato l’entità dell’infortunio e il percorso da seguire: «Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine distale del muscolo bicipite brachiale sinistro».

Di comune accordo con lo staff medico, è stata presa la decisione di procedere con l’intervento chirurgico per la riparazione del tendine. «Si è ritenuto necessario procedere con un intervento chirurgico», si legge nel comunicato, con l’operazione che sarà programmata nelle prossime ore.

Il Modena dovrà quindi affrontare il finale di stagione senza il suo estremo difensore titolare, sperando di riuscire comunque a restare competitivo nella corsa playoff.