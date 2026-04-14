Secolo XIX: “Sampdoria nel caos: scontro totale tra Tey e Manfredi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
manfredi

Caos societario in casa Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, si è arrivati a un vero e proprio scontro tra Joseph Tey e il presidente Matteo Manfredi, con il futuro del club attualmente congelato.

Il passaggio delle quote di classe “A”, che garantiscono il diritto di voto, non è stato completato, dando vita a un muro contro muro tra le parti. Nonostante Tey abbia già anticipato i fondi necessari per rispettare le scadenze del 16 aprile, l’investitore chiede garanzie totali sul controllo della società prima di procedere ulteriormente.


La situazione rischia di avere conseguenze pesanti anche sul piano sportivo. È stata fissata una deadline al 16 giugno, termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato: entro quella data dovrà essere trovata una soluzione. Nel frattempo, la programmazione resta paralizzata, con operazioni di mercato, riscatti e definizione del budget bloccati, mentre l’area tecnica attende sviluppi.

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