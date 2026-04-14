Lupo: «Venezia, Monza e Palermo hanno gli organici più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
lupo

Su TuttoMercatoWeb, il giornalista Alessio Alaimo ha intervistato Fabio Lupo, direttore sportivo con esperienze tra Sampdoria, Torino, Palermo e Venezia, affrontando diversi temi legati al calcio italiano.

Lupo ha commentato il momento della Nazionale, sottolineando: «In questi giorni tutti hanno dato la loro opinione, rimane il grande dolore di non vedere la nostra Nazionale al Mondiale». Sulle possibili figure dirigenziali ha aggiunto: «Non è una questione di nomi, sono figure apicali ma saranno importanti le persone che faranno parte del sistema».


Parlando della Serie A, ha evidenziato la superiorità dell’Inter: «Ha una fisionomia che la mette al di sopra delle altre avversarie. Ma credo che con la vittoria di questo Scudetto sia alla fine di un ciclo». Sul Napoli e il possibile addio di Antonio Conte, Lupo ha spiegato: «Tutto fa pensare che il rapporto possa essere arrivato alla conclusione… a Napoli sarà un anno zero».

Infine, uno sguardo alla Serie B: «Venezia, Monza e Palermo hanno gli organici più forti. S’è insinuata la grande sorpresa del Frosinone. Oggi i ciociari e i rosanero possono dire la loro e insidiare il Monza. Mancano quattro partite, dodici punti. Quanto basta per un campionato entusiasmante fino alla fine».

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