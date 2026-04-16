Il Resto del Carlino: “Cesena, tabù Sud: a Palermo per invertire la rotta e difendere i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Cesena - Palermo

Cesena - Palermo serie B 2025 - 2026

Un rendimento che preoccupa e che rischia di pesare nel momento decisivo della stagione. Come racconta Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, il Cesena fatica tremendamente nelle trasferte al Sud, con numeri che parlano chiaro e che rappresentano un campanello d’allarme in vista della sfida contro il Palermo. Andrea Baraghini, sulle colonne de Il Resto del Carlino, evidenzia una statistica impietosa: quattro sconfitte su quattro e una sola rete segnata nei viaggi verso il meridione.

Secondo quanto riportato da Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, l’ultimo passo falso a Castellammare di Stabia ha completato una serie negativa iniziata a Bari il 2 novembre, quando una rete di Gytkjaer condannò i romagnoli a una sconfitta immeritata. Una striscia che, come sottolinea Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, è proseguita con il ko di Catanzaro (2-0 firmato Iemmello-Pittarello), segnando l’inizio della fase calante dopo un buon avvio di stagione.


Il trend negativo si è confermato anche nelle successive trasferte. Ad Avellino, infatti, il Cesena è crollato 3-1 sotto i colpi della tripletta di Biasci, nonostante l’iniziale vantaggio di Olivieri. Infine, come rimarca Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, la sconfitta contro la Juve Stabia ha chiuso un poker di risultati negativi che pesa sia sul piano tecnico sia su quello mentale.

Una difficoltà strutturale, che affonda le radici già nella scorsa stagione. Anche allora, come evidenzia Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, il Cesena aveva raccolto poco nelle trasferte al Sud, tra pareggi iniziali e successive sconfitte, con l’unica eccezione della vittoria a Cosenza in una gara ormai priva di significato per la classifica.

Adesso, però, il contesto è diverso e più delicato. La sfida contro il Palermo rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni playoff. I romagnoli devono invertire la rotta non solo per sfatare il tabù delle trasferte meridionali, ma anche per difendere l’ottava posizione.

In caso di passo falso, infatti, e con una contemporanea vittoria della Carrarese, il Cesena rischierebbe di uscire per la prima volta in stagione dalla zona playoff. Come sottolinea Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, servirà una prova di carattere per evitare un epilogo negativo e continuare a inseguire l’obiettivo stagionale.

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