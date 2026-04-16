Gazzetta dello Sport: “La Ternana resta viva, domani c’è il fallimento. Ma sabato può giocare”

Il Girone B può tirare un sospiro di sollievo: la Ternana non si ritira e il campionato resta regolare fino alla fine. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’evoluzione giudiziaria ha evitato quella che sarebbe stata una vera e propria frattura sportiva, mantenendo intatto l’equilibrio della competizione.

Secondo quanto riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la situazione si è sbloccata dopo l’istanza di fallimento presentata da un agente, Michelangelo Minieri, per una cifra di 14 mila euro. Un passaggio che ha aperto la strada alla liquidazione giudiziale, con l’udienza fissata dal Tribunale fallimentare. Una svolta che, paradossalmente, consente alla squadra di proseguire l’attività grazie all’esercizio provvisorio fino al termine della stagione.





Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la differenza rispetto alla liquidazione volontaria annunciata inizialmente dalla proprietà è sostanziale: in quel caso, infatti, l’attività sarebbe cessata immediatamente. Così invece la Ternana potrà concludere il campionato, disputare le ultime due gare e prendere parte ai playoff.

Nel frattempo, il campo resta protagonista. Sempre Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come la lotta al vertice tra Arezzo e Ascoli proseguirà fino all’ultima giornata, mentre la corsa playoff e la battaglia salvezza coinvolgeranno numerose squadre. Un equilibrio che sarebbe stato compromesso da un eventuale ritiro degli umbri, dopo che già l’esclusione del Rimini aveva inciso sul torneo.

Capitolo futuro: una volta conclusa la stagione, il curatore fallimentare proverà a cedere il ramo sportivo del club. Tuttavia, sarà necessario saldare i debiti e presentarsi entro il 16 giugno alla FIGC con una nuova proprietà e i requisiti richiesti dall’articolo 52 delle NOIF. In caso contrario, il rischio concreto è quello di ripartire dall’Eccellenza.

Una situazione che tiene con il fiato sospeso l’ambiente di Terni, ma che nel frattempo soddisfa le altre protagoniste del campionato. Dall’Arezzo all’Ascoli, passando per le squadre impegnate nella corsa playoff e salvezza, tutte hanno accolto con favore una soluzione che garantisce la regolarità sportiva.

Infine, come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, resta aperto anche il caso Siracusa: il club, già penalizzato di 11 punti, è atteso in tribunale per una nuova udienza sull’istanza di fallimento, con il giudice chiamato a valutare la documentazione presentata.