Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, corsa contro il tempo: stipendi e contributi da saldare entro oggi”

È una giornata decisiva per la Juve Stabia, chiamata a rispettare entro stasera una scadenza fondamentale per il proprio futuro sportivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per saldare stipendi e contributi arretrati, condizione necessaria per evitare penalizzazioni nella prossima stagione.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, al momento sarebbero stati corrisposti soltanto gli stipendi relativi al mese di gennaio, mentre restano ancora da sistemare le altre pendenze. Una situazione delicata, che impone un intervento immediato per non compromettere il cammino futuro della società.





La Gazzetta dello Sport sottolinea come gli amministratori del club stiano attendendo l’arrivo di fondi da parte degli sponsor, ritenuti decisivi per chiudere il quadro economico entro la scadenza fissata. Il rispetto dei termini è infatti cruciale per evitare sanzioni che potrebbero incidere pesantemente sulla prossima stagione sportiva.

Nel frattempo, come riportato ancora dalla Gazzetta dello Sport, si muove anche il fronte societario. Il nuovo presidente esecutivo Filippo Polcino ha ripreso i contatti con la Brera-Solmate, realtà molto attiva nella ricerca di un potenziale acquirente per il club. Un segnale che lascia intendere come, parallelamente all’emergenza immediata, si stia lavorando anche su una possibile svolta strutturale per il futuro della Juve Stabia.