Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, corsa contro il tempo: stipendi e contributi da saldare entro oggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

È una giornata decisiva per la Juve Stabia, chiamata a rispettare entro stasera una scadenza fondamentale per il proprio futuro sportivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per saldare stipendi e contributi arretrati, condizione necessaria per evitare penalizzazioni nella prossima stagione.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, al momento sarebbero stati corrisposti soltanto gli stipendi relativi al mese di gennaio, mentre restano ancora da sistemare le altre pendenze. Una situazione delicata, che impone un intervento immediato per non compromettere il cammino futuro della società.


La Gazzetta dello Sport sottolinea come gli amministratori del club stiano attendendo l’arrivo di fondi da parte degli sponsor, ritenuti decisivi per chiudere il quadro economico entro la scadenza fissata. Il rispetto dei termini è infatti cruciale per evitare sanzioni che potrebbero incidere pesantemente sulla prossima stagione sportiva.

Nel frattempo, come riportato ancora dalla Gazzetta dello Sport, si muove anche il fronte societario. Il nuovo presidente esecutivo Filippo Polcino ha ripreso i contatti con la Brera-Solmate, realtà molto attiva nella ricerca di un potenziale acquirente per il club. Un segnale che lascia intendere come, parallelamente all’emergenza immediata, si stia lavorando anche su una possibile svolta strutturale per il futuro della Juve Stabia.

Altre notizie

palermo monza 0-3 (104) vasic Obiang

Monza, Obiang: «Andare in Serie A non sarà semplice, siamo tirati come tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (115) Hainaut

Bari-Venezia, Hainaut: «Dobbiamo vincere per i tifosi, fiducia 10»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (4) renzo barbera

Tifosi rosanero e intrattenimento digitale: una nuova abitudine

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Monza, Bianco: «A Genova gara fondamentale. Playoff? Pensiamo solo alla Samp»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
lombardoattilio2026p49794

Sampdoria, Lombardo verso il Monza: «Non possiamo rilassarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
stadio-ceravolo (1)

Catanzaro, ampliamento al Ceravolo: si va verso i 4mila posti in più

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Fabio-Gerli-678x381

Serie B, altri due squalificati dopo Catanzaro-Modena: ecco i nomi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
132427915-58f39527-25ae-430a-8264-be788b8dc0d3

Bagni: «Il Palermo vincerà i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Curva Venezia

Venezia, il nuovo stadio prende forma: coinvolti anche i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo-Pisa 3-2 (45) arbitro collu

Palermo-Cesena, arbitra Collu. Le designazioni della 35^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Palermo ancora in corsa per il secondo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Screenshot 2026-04-15 081922

Gazzetta dello Sport: “Figc, corsa alla presidenza: Malagò e Abete già al lavoro sulle alleanze”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

653055904_18110953993755315_2149210182623580319_n

Gazzetta dello Sport: “La Ternana resta viva, domani c’è il fallimento. Ma sabato può giocare”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, corsa contro il tempo: stipendi e contributi da saldare entro oggi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Screenshot 2026-04-16 074953

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, l’Italia corre contro il tempo: solo uno stadio pronto, ora servono garanzie”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (2) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, servono i gol: Pohjanpalo e Le Douaron nel momento decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
palermo bari serie b 2-0 (3) Osti Gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, sparito Gomes: da titolare intoccabile a riserva di lusso”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026