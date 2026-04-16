Simonelli: «Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli stadi»

Intervenuto sul palco dell’evento “Il foglio a San Siro”, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, si è soffermato sulla situazione stadi in Italia, tornando anche a parlare della mancata qualificazione ai Mondiali 2026 degli azzurri.

«Oggi ci allarmiamo per gli articoli che leggiamo su Euro 2032, ci auguriamo che arrivi una primavera sugli stadi – ha spiegato Simonelli – tra pochi mesi avremo la verifica con l’UEFA. Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli stadi, sarebbe un altro danno enorme».





Simonelli è poi tornato a parlare della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026: «È tautologico che ci interessi la Nazionale, il fatto che l’Italia non vada ai Mondiali è un danno enorme per il Paese. Non essere presente negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, all’evento clou del calcio mondiale, è un danno enorme».

Infine, su come risollevare le sorti del calcio italiano: «Stiamo studiando dei meccanismi per favorire il fatto che le squadre italiane abbiano più calciatori italiani: stiamo cercando di rendere, non dico vantaggioso, ma almeno neutrale, preferire gli italiani agli stranieri. Oggi è molto più conveniente puntare sugli stranieri».