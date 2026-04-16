Presidenza FIGC, Malagò: «Alcuni club di A hanno chiesto la mia disponibilità già prima della Bosnia»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro, Giovanni Malagò ha parlato delle prossime elezioni del presidente della FIGC, in programma per il prossimo 22 giugno, svelando anche alcuni retroscena.

«Non si può dire assolutamente che sono candidato ufficialmente a diventare presidente della FIGC, rifletto – ha spiegato Malagò -. C’era preoccupazione prima della partita contro la Bosnia, alcuni club di A mi avevano chiesto se sarei stato disponibile qualora le cose fossero andate male».


Dopo esser stato scelto come nome per sostituire Gravina da 19 club di Serie A, Malagò adesso guarda alle prossime mosse: «Il passo successivo è interpellare le altre componenti. Ieri ho incontrato allenatori e giocatori, è previsto che incontri a breve anche gli altri presidenti. L’impressione è che le componenti tecniche siano propositive nel parlare e sentire i termini di un programma».

E sulla possibilità di esser affiancato da un calciatore: «Io non ho ancora pensato a nulla in particolare, ma non mi viene in mente nessun presidente di federazione che non abbia comunque coinvolto un atleta in un ruolo più o meno importante. Ci sono tanti altri ruoli specifici in cui un calciatore ha del valore aggiunto da mettere sul campo».

Uno sguardo inoltre al rapporto tra calcio e politica: «Io ho sempre sostenuto che più passa il tempo e più è indispensabile che la politica si occupi dello sport e del calcio. Io credo di aver avuto rapporti molto positivi con la stragrande maggioranza di persone che fanno politica a certi livelli. L’importante è che ci sia rispetto e volontà di trovare grande collaborazione».

Infine, su chi potrà essere il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana: «Qualsiasi cosa dicessi verrebbe strumentalizzata. Non ho sentito nessuno in merito».

Altre notizie

premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi avverte la FIGC: «L’esperienza contro la Bosnia rischia di non avere senso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
delaurentiis-lapresse-ilovepalermocalcio.com

De Laurentiis: «Conte in azzurro? Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Allegri

Gazzetta dello Sport: “Allegri-Nazionale, quotazioni in risalita”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
7483bdfa64553d9a3fb759c50fc9bfa5-61983-oooz0000

Presidenza FIGC: i risultati della prima votazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Presidenza FIGC: Malagò in vantaggio, ma non c’è ancora l’unanimità

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
kean

Kean minaccia un influencer: bufera social sul calciatore azzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Gravina

Gravina e la frecciatina agli azzurri: «Non ho sbagliato io i rigori contro Bosnia e Svizzera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Repubblica: “Mondello e Santa Rosalia. Con Baldini l’azzurro si colora di rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

UFFICIALE, Italia: Baldini sarà il ct della nazionale per le amichevoli di giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
194517645-f842f3b7-0fae-42b8-8ac7-f887fef28908

Gazzetta dello Sport: “Figc, Malagò in pole: la Serie A si muove, lunedì Assemblea decisiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Leo Bonucci (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Repubblica: “Bonucci, perché non si dimette? Il ruolo lo salva dalla tempesta azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
fc3ecfa0ba

Corriere dello Sport: “Italia, Baldini ct ad interim: Under 21 in blocco per la ripartenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Giovanni-Malagò-1280x720-1

Presidenza FIGC, Malagò: «Alcuni club di A hanno chiesto la mia disponibilità già prima della Bosnia»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (23) Coda bani

Sampdoria, stop in allenamento per Coda: a rischio per la gara contro il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Mondiale 2026, Infantino non ha dubbi: «L’Iran parteciperà sicuramente»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Daniele Adani (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Adani, il futuro in Rai è in bilico? Le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Cesena - Palermo

Il Resto del Carlino: “Cesena, tabù Sud: a Palermo per invertire la rotta e difendere i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026