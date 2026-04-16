Sampdoria, stop in allenamento per Coda: a rischio per la gara contro il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (23) Coda bani

Buon momento di forma per la Sampdoria guidata da Attilio Lombardo, reduce da tre vittorie consecutive. In vista del match contro il Monza, i blucerchiati rischiano però di dover fare a meno di uno dei loro giocatori più rappresentativi, Massimo Coda.

Secondo quanto riportato da Sampnews24.com, l’attaccante è dovuto fermarsi durante l’ultima seduta di allenamento per un fastidio alla gamba destra. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma rischia fortemente di non esser a disposizione di Lombardo per la gara contro i brianzoli.


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