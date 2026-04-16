Juve Stabia, parla il sindaco: «Gli americani ci hanno abbandonato in malo modo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
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Situazione delicata in casa Juve Stabia. Per aiutare il club a venire fuori da questa crisi, il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha lanciato un appello a tutta la città, con delle parole offerte a “Il Mattino”.

«Cari concittadini, stringiamoci intorno alla nostra Juve Stabia – l’appello del sindaco -. Sabato sera tutti allo stadio, per far sentire l’appoggio ai calciatori, all’allenatore e al direttore sportivo. Gli americani ci hanno abbandonato in malo modo»


Il sindaco di Castellammare di Stabia ha inoltre aggiunto: «Ognuno faccia la sua parte, anche comprando il biglietto, e un appello all’imprenditoria sana a sostenere la società nelle forme che riterrà opportune. Superare questo momento finanziariamente complicato. Dal punto di vista sportivo il momento è straordinario»

 

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