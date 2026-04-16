Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
del grosso

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha stilato il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.

 

  • PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone D, 21ª giornata


PALERMO WOMEN-COLLEFERRO CALCIO

Domenica 19 aprile, ore 15.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 27ª giornata

PALERMO-CROTONE

Sabato 18 aprile, ore 13.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

 

  • UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 25ª giornata

PALERMO-LAZIO

Domenica 19 aprile, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

 

  • UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Under 17 Femminile – 10ª giornata

FROSINONE-PALERMO

Sabato 18 aprile, ore 14.30 – Ferentino (FR), Città dello Sport

 

  • UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 26ª giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 19 aprile, ore 15.00 – Monterosi (VT), Stadio Marcello Martoni

 

  • UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 26ª giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 19 aprile, ore 11.00 – Monterosi (VT), Stadio Marcello Martoni

 

  • UNDER 15 FEMMINILE

Campionato Under 15 Femminile – 10ª giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 19 aprile, ore 15.00 – Roma, Green Club

 

  • UNDER 13 MASCHILE

Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 19ª giornata

ORATORIO SAN CIRO E GIORGIO-PALERMO

Domenica 19 aprile, ore 11.00 – Marineo (PA), Campo Sportivo Biagio Conte

 

  • UNDER 12 MASCHILE

Campionato Fair Play – 3ª giornata

POLISPORTIVA GONZAGA-PALERMO

Sabato 18 aprile, ore 10.30 – Palermo, Campo Sportivo Gonzaga

 

  • UNDER 12 FEMMINILE

Campionato Esordienti Misti, 3ª giornata

PALERMO-VILLABATE

Venerdì 17 aprile, ore 15.00 – Palermo, Campo Sportivo Don Orione

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