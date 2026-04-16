Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha stilato il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
- PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 21ª giornata
PALERMO WOMEN-COLLEFERRO CALCIO
Domenica 19 aprile, ore 15.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 27ª giornata
PALERMO-CROTONE
Sabato 18 aprile, ore 13.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
- UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 25ª giornata
PALERMO-LAZIO
Domenica 19 aprile, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
- UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 10ª giornata
FROSINONE-PALERMO
Sabato 18 aprile, ore 14.30 – Ferentino (FR), Città dello Sport
- UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 26ª giornata
LAZIO-PALERMO
Domenica 19 aprile, ore 15.00 – Monterosi (VT), Stadio Marcello Martoni
- UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 26ª giornata
LAZIO-PALERMO
Domenica 19 aprile, ore 11.00 – Monterosi (VT), Stadio Marcello Martoni
- UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Under 15 Femminile – 10ª giornata
LAZIO-PALERMO
Domenica 19 aprile, ore 15.00 – Roma, Green Club
- UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 19ª giornata
ORATORIO SAN CIRO E GIORGIO-PALERMO
Domenica 19 aprile, ore 11.00 – Marineo (PA), Campo Sportivo Biagio Conte
- UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play – 3ª giornata
POLISPORTIVA GONZAGA-PALERMO
Sabato 18 aprile, ore 10.30 – Palermo, Campo Sportivo Gonzaga
- UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Esordienti Misti, 3ª giornata
PALERMO-VILLABATE
Venerdì 17 aprile, ore 15.00 – Palermo, Campo Sportivo Don Orione