Rolando Maran nuovo ct dell’Albania: accordo biennale, debutto già a giugno

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Serie B Brescia Palermo 4-2 (4) Corini Maran

Rolando Maran riparte dall’estero e lo farà da commissario tecnico. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’ex allenatore di Brescia, Pisa e Chievo sarà il nuovo ct dell’Albania.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore Maran firmerà un contratto biennale con la federazione albanese, aprendo così una nuova fase della propria carriera dopo le numerose esperienze in Serie A e Serie B.


L’ex tecnico italiano sarà immediatamente operativo e guiderà la nazionale albanese già nelle prossime amichevoli internazionali in programma il 3 e il 6 giugno contro Israele e Lussemburgo.

La scelta dell’Albania conferma la volontà della federazione di affidarsi a un allenatore esperto e profondo conoscitore del calcio italiano. Nel corso della carriera, infatti, Maran si è distinto soprattutto per il lavoro svolto con Chievo e Cagliari, oltre alle esperienze più recenti sulle panchine di Brescia e Pisa.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’accordo è ormai definito e manca soltanto la firma ufficiale per l’annuncio del nuovo commissario tecnico della nazionale albanese.

Per Maran si tratta della prima esperienza alla guida di una nazionale, un’opportunità importante che arriva dopo anni trascorsi tra Serie A e Serie B.

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