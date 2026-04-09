Mondiale 2026, cambia tutto: pubblicità anche durante le partite

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
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Il Mondiale 2026 porterà con sé una novità significativa non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Come riportato da Calcio e Finanza, la FIFA introdurrà una pausa a metà di ogni tempo — ufficialmente per tutelare la salute dei calciatori viste le alte temperature — che diventerà anche uno spazio dedicato alla pubblicità.

PUBBLICITÀ IN PARTITA: LA NOVITÀ


Durante queste pause “extra”, i broadcaster potranno inserire spot pubblicitari, creando una nuova opportunità di ricavo.

Una scelta strategica che unisce esigenze sportive e business, trasformando un momento tecnico in uno slot commerciale di grande valore.

LA RAI E IL CASO ITALIA

Anche la Rai, che trasmetterà 35 partite in chiaro, potrà beneficiare di questa novità.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi, ha spiegato:

«La mancata qualificazione dell’Italia pesa dal punto di vista emotivo, ma non va sopravvalutata».

GLI ASCOLTI RESTANO ALTI

Poggi ha ricordato i numeri del Mondiale 2022:

«Abbiamo avuto oltre 22 partite sopra i 5 milioni di ascolto e una finale da oltre 13 milioni. Mancherà l’Italia, non i numeri».

IMPATTO ECONOMICO

Nonostante l’assenza degli azzurri, l’impatto sarà contenuto:

calo stimato tra il -15% e il -20% del fatturato
compensazione grazie ai nuovi spazi pubblicitari

E proprio qui entra in gioco la novità:

«Una pausa aggiuntiva a metà del primo e del secondo tempo: pubblicità nel momento di massimo ascolto».

UN MONDIALE SEMPRE PIÙ “BUSINESS”

Il Mondiale 2026 si conferma quindi sempre più orientato al modello spettacolo-business:

più partite
più pubblico globale
più opportunità commerciali

E ora anche pubblicità durante il match.

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