Palermo, partenza verso Frosinone: presenti Joronen e Bani, out Corona e Johnsen

Angelo Giambona Aprile 9, 2026
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Il Palermo ha lasciato il Renzo Barbera ed è partito in direzione Frosinone, dove domani sera affronterà uno degli snodi più importanti della stagione.

La squadra di Filippo Inzaghi si è ritrovata allo stadio per gli ultimi preparativi prima della partenza verso l’aeroporto. Nel gruppo erano presenti Joronen e Bani, segnali positivi in vista del big match dello “Stirpe”, mentre non hanno preso parte alla trasferta Corona e Johnsen.


Una vigilia carica di tensione e aspettative per una gara che può indirizzare in maniera decisiva il finale di campionato dei rosanero. Contro il Frosinone, secondo in classifica, il Palermo è chiamato a una prova di forza per restare agganciato alla corsa alla promozione diretta.

La sfida di domani sera rappresenta molto più di una semplice partita: è uno scontro diretto che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie B nelle ultime giornate.

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