Palermo, Inzaghi: «Siamo carichi, a Frosinone servirà la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
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Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, Filippo Inzaghi ha presentato il big match ai microfoni ufficiali del Palermo, sottolineando l’importanza della gara e lo stato d’animo della squadra.

«La squadra arriva molto carica, è una grande partita, siamo felici di giocarcela. Mancano poche giornate alla fine, è già un grande obiettivo. È chiaro che vogliamo vincere e andremo per fare una grande partita».


Il tecnico rosanero ha poi analizzato la crescita del Frosinone rispetto all’andata: «Il Frosinone sta facendo un campionato straordinario, come noi, meglio di noi perché ha quattro punti in più. Per cui abbiamo il dovere di andare a giocarcela, a vincerla, anche se non sarà semplice».

Inzaghi ha evidenziato anche il rispetto per l’avversario, ma senza nascondere la consapevolezza dei propri mezzi: «Adesso tutti hanno paura del Palermo, tutti sanno che il Palermo se la gioca fino alla fine e questo penso sia per noi un grande risultato, l’inizio di un grande percorso. Dobbiamo cercare di fare la classica partita perfetta, perché è chiaro che per vincere ci vorrà un grande Palermo, ma siamo consci di questo e siamo pronti a farlo».

Sulle ultime giornate e sugli scontri diretti: «Noi dobbiamo guardare una partita alla volta, non possiamo guardare oltre alla partita di domani».

Un passaggio importante anche sull’assenza dei tifosi rosanero: «Noi domani dobbiamo andare in uno stadio esaurito, sappiamo che ci mancheranno i nostri tifosi e questo purtroppo è una cosa molto grave per noi, perché sappiamo quello che la nostra gente ci dà in casa e in trasferta. Però speriamo di regalargli questa vittoria».

Infine, il tecnico ha commentato la sfida tra attacco e difesa: «È normale avere questi dati, perché se due squadre sono lì a contendersi quello che si stanno contendendo è normale che abbiano questi numeri. Noi dobbiamo andare a fare la nostra partita».

E un pensiero anche per Alvini: «Io ho grande rispetto per il Frosinone, secondo me è un ottimo allenatore e sono contento per lui, perché dopo l’annata dell’anno scorso si meritava una stagione simile. Però noi siamo consci della nostra forza e vogliamo metterla in campo».

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