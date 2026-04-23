Palermo, Schelotto apre: «Un giorno mi piacerebbe tornare, magari proprio in rosanero»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
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Guillermo Barros Schelotto torna a parlare dell’Italia e, indirettamente, anche del Palermo. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il tecnico del Velez ha affrontato diversi temi tra presente, giovani talenti e scenari futuri. Nell’intervista firmata Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com emerge anche un passaggio significativo legato al suo rapporto con il calcio italiano.

«Stiamo bene. Siamo secondi, vogliamo provare a vincere il campionato», ha spiegato Schelotto ad Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com. Nel corso del dialogo, l’intervistatore richiama la sua esperienza italiana nel 2016, quando Maurizio Zamparini gli affidò la panchina del Palermo, poi interrotta per motivi regolamentari. Da lì, la risposta del tecnico argentino: «Ma un giorno mi piacerebbe tornare in Italia, magari proprio al Palermo. In Serie A».


Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Schelotto si è soffermato anche sui giovani talenti: «Abbiamo tanti giovani che stanno facendo bene. Penso ad Andrada, si sta mettendo in mostra e ci sono già alcuni club che lo stanno monitorando. Ma intanto deve giocare qui».

Spazio anche a Ordonez, oggi al Parma, di cui ha parlato ancora ad Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com: «Ha fisico, tecnica. È intelligente, ha personalità. Ha giocato poche partite. Ma il prossimo anno sarà protagonista».

L’analisi si è poi allargata alla Nazionale italiana, esclusa dal Mondiale: «È una cosa davvero particolare. Non capisco. L’Italia è competitiva. Bisogna riorganizzarsi. La squadra è forte. Senza Italia non è lo stesso Mondiale. Penso alle partite dell’Argentina contro l’Italia», ha dichiarato nell’intervista firmata Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Inevitabile anche un passaggio su Dybala e le voci di un possibile ritorno al Boca: «Se n’è parlato tanto e se ne parla. Per la carriera che ha fatto sarebbe giusto che tornasse in Argentina, soprattutto nel Boca. Il calcio argentino vuole Dybala, come chiudere il cerchio. Guardate Di Maria, la stessa cosa», ha raccontato Schelotto ad Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

Infine, un commento su Retegui e un ricordo speciale: «È un attaccante di razza. Non conosco il suo livello attuale che in Arabia può essere diverso, ma è un giocatore importante. Lo ha dimostrato al Genoa e all’Atalanta. Fisicamente è una bestia». E su Maradona: «L’ho conosciuto nel finale della sua carriera. Un personaggio straordinario. Fantastico. Simpatico, piacevole. Conoscerlo è stata una grande emozione», ha concluso Schelotto nell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

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