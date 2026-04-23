Corriere dello Sport: “Palermo, Rui Modesto arma in più: Inzaghi trova la chiave per esaltare Pohjanpalo”

PALERMO – Il Palermo scopre una nuova soluzione offensiva e lo fa passando dalla corsia destra. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, all’elenco degli uomini assist rosanero – guidato da Palumbo a quota 10 – si è aggiunto anche Rui Modesto, decisivo con il cross che ha portato al secondo gol di Pohjanpalo contro il Cesena. Non una semplice statistica, ma un segnale preciso: Inzaghi ha trovato un’arma in più per alimentare il suo centravanti.

Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tema della stagione è sempre stato uno: come servire al meglio un attaccante come Pohjanpalo, dominante negli ultimi sedici metri e già autore di 23 reti. Il tecnico rosanero ha individuato nella spinta laterale la chiave per valorizzarlo ulteriormente, puntando forte su Rui Modesto, esterno rapido e abile nell’uno contro uno.





«Lo seguivo da tempo e l’avrei voluto già a Pisa», ha spiegato Inzaghi, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, chiarendo come la scelta di gennaio sia stata dettata dall’esigenza di inserire caratteristiche nuove: velocità, strappo e capacità di saltare l’uomo, qualità che mancavano o che altri interpreti, come Gyasi adattato ad altri compiti, non garantivano con continuità.

Nonostante un avvio complicato – dall’esordio a Monza fino all’espulsione di Padova – Inzaghi ha insistito sulla sua idea, come ribadisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport: «Rui Modesto non giocava con continuità da molti mesi, dovevo dargli il tempo di inserirsi». Una fiducia che ora inizia a produrre risultati concreti.

La svolta tattica è evidente sulla fascia destra, dove si è formato un asse efficace con Pierozzi. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il terzino toscano garantisce qualità nei cross partendo da posizione più arretrata, liberando Rui Modesto da parte dei compiti difensivi e consentendogli di incidere maggiormente in fase offensiva.

Proprio da quella zona sono nati i due gol contro il Cesena: prima il duetto veloce tra Pierozzi e Rui Modesto che ha avviato l’azione del vantaggio, poi il cross del portoghese e l’incornata vincente di Pohjanpalo per il raddoppio. Una soluzione già intravista nel primo tempo, quando il finlandese aveva sfiorato il gol di testa.

Il piano di Inzaghi è chiaro: cercare Pohjanpalo con palloni precisi in area, sfruttando la sua capacità di liberarsi e colpire. Una strategia che, come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, rappresenta un’arma aggiuntiva in vista dei prossimi impegni, a partire dalla trasferta di Reggio Emilia dove il modulo verrà confermato.

Sul fronte infermeria, arrivano segnali incoraggianti: Johnsen è tornato ad allenarsi in gruppo e può rientrare tra i convocati, mentre resta indisponibile Gomes.