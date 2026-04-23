Corriere dello Sport: “Reggiana, Bisoli ci crede: «Col Palermo serve un’impresa»”

REGGIO EMILIA – Tre partite per riscrivere il destino, una gara per cambiare tutto. La Reggiana si aggrappa alle ultime speranze salvezza e lo fa guardando dritto alla sfida contro il Palermo. Come racconta Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, nella mente di Pierpaolo Bisoli c’è un solo pensiero: credere fino in fondo in una salvezza che oggi appare più complicata, ma non impossibile.

Il tecnico granata non arretra di un centimetro, come evidenzia Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, ribadendo la convinzione che lo aveva spinto ad accettare la panchina: ci sono ancora margini per salvarsi. La partita di sabato contro il Palermo diventa così uno spartiacque decisivo, soprattutto dopo una classifica sempre più difficile e con soli tre turni a disposizione.





La sconfitta di Padova ha complicato ulteriormente il cammino. Secondo quanto sottolinea Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, i granata non erano mai stati così con le spalle al muro. Da qui la reazione di Bisoli, che ha provato a scuotere ambiente e squadra: «I punti lasciati all’Euganeo ce li dovremo riprendere contro il Palermo».

Un’impresa tutt’altro che semplice. I numeri, come rimarca Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, raccontano di una Reggiana in difficoltà contro le big: appena un punto raccolto su 21 disponibili contro Venezia, Monza, Frosinone e lo stesso Palermo. Eppure, proprio contro le squadre di vertice, gli emiliani hanno spesso mostrato prestazioni più solide rispetto agli scontri diretti nelle zone calde.

La fiducia di Bisoli resta il punto di riferimento. Attorno alla sua determinazione, evidenzia ancora Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, la squadra prova a costruire l’ultimo assalto per agganciare almeno il playout.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarà anche l’assenza del tecnico in panchina: Bisoli seguirà la sfida dalla tribuna per squalifica. Un’ulteriore difficoltà per un gruppo già in emergenza, che attende anche il rientro di Girma, difficilmente disponibile contro il Palermo e più orientato al recupero per il derby con il Modena.

Nel frattempo, a dare stabilità all’ambiente sono arrivate le parole del patron Amadei: «Che ci sia io o qualcun altro, la Reggiana continuerà a vivere anche in C, perché io di sicuro non la farò fallire. Se sono arrivate offerte? Qualcuno ha voluto vedere i conti, poi non s’è fatto più vivo. Servono intenzioni serie, non chiacchiere. La situazione di classifica è precaria, ma a Padova abbiamo giocato bene e bisogna credere che la salvezza sia ancora possibile».